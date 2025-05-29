Подорвавший замглавы Ставрополя Гурциева снял квартиру за 15 дней до взрыва

Никита П., который подорвал замглавы Ставрополя Заура Гурциева, снял квартиру в его доме за 15 дней до взрыва. 29-летний мужчина поселился на улице Чехова, чтобы следить за распорядком дня своей жертвы, сообщает Mash .

В арендованной подрывником квартире уже прошел обыск. Владелицы недвижимости нет в городе, но ее уже вызвали на допрос.

Ночью Никита подошел к Гурциеву вплотную и привел в действие СВУ. В результате оба погибли. В Сети появилось видео момента взрыва. Еще пять минут после инцидента замглавы Ставрополя был жив. Он пытался отползти от места взрыва.

Предполагаемого убийцу ветерана разорвало на части при взрыве. Правоохранители не исключают, что вероятного киллера использовали «втемную».