сегодня в 09:13

Момент взрыва ветерана СВО в Ставрополе попал на видео

Газета « Известия » публикует, предположительно, момент взрыва в Ставрополе, в результате которого погиб ветеран СВО, участник программы «Время Героев» Заур Гурциев.

В ролике показана встреча двух мужчин. После этого раздается взрыв. Можно увидеть дым и искры.

Ранее очевидцы сообщали, что неизвестный мужчина взорвал гранату во дворе дома. В результате взрыва пострадали случайные прохожие, они получили осколочные ранения.

Погибли 2 человека. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Позже губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что одним из погибших был ветеран СВО Гурциев. Глава региона выразил соболезнования его родным и близким.