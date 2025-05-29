После взрыва в Ставрополе возбуждено уголовное дело
СК возбудил уголовное дело после взрыва на улице Чехова в Ставрополе по факту убийства двух лиц общеопасным способом и незаконного приобретения взрывных устройств, сообщается в Telegram-канале СУ СКР по Ставропольскому краю.
На место происшествия направлены следователи и криминалисты аппарата следственного управления.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Ставрополе погибли два человека в результате взрыва гранаты на улице Чехова.
Как рассказали очевидцы, неизвестный мужчина взорвал гранату во дворе дома. В результате взрыва пострадали случайные прохожие, они получили осколочные ранения.