Мужчина взорвал гранату во дворе жилого дома в Ставрополе

Во дворе жилого дома в Ставрополе произошел взрыв. По предварительной информации, неизвестный взорвал гранату, сообщает SHOT .

ЧП произошло поздним вечером в 204-м квартале города на улице Чехова.

Как рассказали очевидцы, неизвестный мужчина взорвал гранату во дворе дома. В результате взрыва пострадали случайные прохожие, они получили осколочные ранения.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее сотрудник первого специального полка МВД по ДНР, который принимал участие в боях за Мариуполь в 2022 году, рассказал, как после зачистки многоквартирного дома от ВСУ бойцы ВС РФ нашли документы НАТО и ловушку — бронежилет, под которым спрятали гранату без чеки.