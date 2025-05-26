Российский боец: ВСУ оставили ловушку в доме в Мариуполе

Сотрудник первого специального полка МВД по ДНР, который принимал участие в боях за Мариуполь в 2022 году, рассказал, как после зачистки многоквартирного дома от ВСУ бойцы ВС РФ нашли документы НАТО и ловушку — бронежилет, под которым спрятали гранату без чеки, сообщает РИА Новости .

Мужчина добавил, за последнее время Мариуполь сильно изменился. В городе отстроили дома, школы и детсады, открыли магазины. Но в 2022 году во дворе на улице Мамина-Сибиряка была совсем другая обстановка.

«Эти места узнаваемые, но последняя картинка, которая у меня сейчас перед глазами стоит, это горящие дома, костры, на которых люди пытались себе приготовить поесть. Люди в подвалах черные, грязные, испуганные», — поделился сотрудник МВД.

Он уточнил, что в одной из городских девятиэтажек тогда засел противник, в основном это были бойцы нацбатальона «Азов»* и морской пехоты. Этот дом россияне зачистили. На девятом этаже, в квартире, где располагались солдаты ВСУ, военные нашли бронежилет с гранатой без кольца. Как подумали россияне, украинцы уходили в спешке и решили оставить такую ловушку. Еще там были НАТОвские документы на английском языке.

При этом, когда российская группа выходила из дома, то по ней начался обстрел из соседней девятиэтажки, где также располагалось несколько огневых точек ВСУ. Данный дом в Мариуполе снесли.

По словам полицейского, из-за этой атаки противника ранили командира подразделения и еще трех ребят. Они пролежали под шквальным огнем украинцев до момента подхода военной техники. Затем между выстрелами танка россияне успели вынести командира. Также эвакуировали остальных раненых.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.