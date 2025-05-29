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Ветеран спецоперации Заур Гурциев погиб во время взрыва в Ставрополе

В результате взрыва ночью на улице Чехова в Ставрополе погиб ветеран СВО, участник программы «Время Героев» Заур Гурциев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на месте ЧП работают специалисты правоохранительных органов, спецслужб. Ведутся следственные действия. Рассматриваются все версии трагедии, включая организацию теракта с участием украинцев.

Ночью произошло ЧП в 204-м квартале города на улице Чехова в Ставрополе. Там взорвалась граната. По данным СМИ, погибли два человека. СК возбудил уголовное дело после взрыва по факту убийства двух лиц общеопасным способом и незаконного приобретения взрывных устройств.