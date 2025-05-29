Два человека погибли при взрыве гранаты в Ставрополе
В Ставрополе погибли два человека в результате взрыва гранаты на улице Чехова, сообщает РИА Новости.
«Два человека погибли на улице Чехова в Ставрополе в результате взрыва гранаты», — рассказал собеседник агентства.
На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи и полиция.
Как рассказали очевидцы, неизвестный мужчина взорвал гранату во дворе дома. В результате взрыва пострадали случайные прохожие, они получили осколочные ранения.