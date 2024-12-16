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В Одессе военкомы начали применять шипы, чтобы останавливать машины

В Одессе сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) нашли новый способ, помогающий предотвратить побег украинцев во время принудительной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Они начали применять металлические шипы, чтобы остановить машины.

«Сотрудники ТЦК в Одессе стали использовать шипы для предотвращения побега местных жителей во вовремя активного этапа принудительной мобилизации», — сообщается в Telegram-канале.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.