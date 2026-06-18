ЛОР-врач Маневич рассказал, когда вода в ухе опасна и как не довести до отита

Попадание воды в ухо после купания — обычная ситуация, но в ряде случаев она может привести к воспалению. Особенно это актуально в теплый сезон, когда увеличивается частота купаний и контакта с разными водоемами, сообщил РИАМО врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

«Сама по себе вода не опасна, но она создает условия для размножения бактерий и грибков. Влага задерживается в наружном слуховом проходе, особенно если там есть микротравмы или серные массы. В результате может развиться наружный отит — воспаление кожи слухового прохода», — объяснил Маневич.

Он подчеркнул, что дополнительный фактор — вымывание защитного слоя ушной серы, которая в норме препятствует размножению микроорганизмов.

Где риск выше

По словам специалиста, наиболее безопасной считается чистая морская вода за счет солености, однако и там риск сохраняется.

Выше вероятность воспаления:

в стоячих водоемах (пруды, озера), где активно размножаются бактерии;

в бассейнах при недостаточной очистке воды;

в теплой воде, которая способствует росту микроорганизмов.

Когда это уже не просто вода

Обычное попадание воды вызывает ощущение заложенности, которое проходит самостоятельно. Среди тревожных симптомов — боль или усиливающийся дискомфорт; зуд в ухе; ощущение «распирания»; снижение слуха; выделения из уха и болезненность при нажатии на козелок (наружную часть уха).

Если симптомы сохраняются более 1–2 дней или нарастают, это повод обратиться к врачу.

Кто в группе риска

Чаще воспаление развивается у детей (из‑за более узкого слухового прохода); людей с привычкой чистить уши ватными палочками; пациентов с кожными заболеваниями (например, дерматитами); тех, кто часто плавает или занимается водными видами спорта; людей со сниженным иммунитетом.

Что делать сразу после купания

Чтобы снизить риск воспаления, достаточно простых мер: аккуратно наклонить голову и дать воде вытечь; промокнуть ухо полотенцем; при необходимости использовать теплый воздух (например, фен на расстоянии) и избегать механического «выковыривания» воды.

Важно не использовать ватные палочки — они травмируют кожу и проталкивают влагу глубже.

Уход за ушами у детей

После купания достаточно аккуратно промокнуть уши полотенцем. При этом запрещено глубоко чистить слуховой проход, использовать посторонние предметы и закапывать любые средства без назначения врача.

Если ребенок жалуется на боль или дискомфорт, лучше сразу обратиться к специалисту.

Чем опасно отсутствие лечения

«Лечение зависит от формы и тяжести воспаления. Чаще всего назначают ушные капли с противовоспалительным и антисептическим действием, иногда — антибиотики», — отметил оториноларинголог.

Без своевременной терапии воспаление может усиливаться и распространяться. Возможны такие осложнения, как переход в хроническую форму, распространение инфекции на среднее ухо, а также выраженный болевой синдром и снижение слуха.

В редких случаях возможны более серьезные последствия, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом.

В большинстве случаев проблему можно предотвратить: достаточно соблюдать простые правила гигиены и не игнорировать первые симптомы. Если дискомфорт не проходит, лучше не откладывать визит к врачу, заключил Маневич.

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