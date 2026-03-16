В небе над Истрой сбили еще один украинский дрон
Фото - © скриншот
В муниципальном округе Истра сработала система ПВО, которая отразила атаку со стороны Украины. Был сбит один украинский беспилотник, об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева.
Информации о разрушениях или пострадавших в результате падения обломков вражеского дрона не поступало.
За прошедшие сутки в небе над муниципальным округом было ликвидировано сразу 14 украинских беспилотников. Витушева попросила население и гостей округа сохранять спокойствие и не нарушать меры безопасности. В случае обнаружения осколков дронов или других подозрительных предметов следует обращаться по телефону 112. Самостоятельно их осматривать ни в коем случае нельзя.
«Напоминаю, кадры работы ПВО не публиковать и не обсуждать, это критически важно, от этого зависит наша безопасность», — обратилась Витушева к населению в своем Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины уже третий день подряд пытаются с помощью дронов прорваться к Москве и области. Однако система ПВО успешно отражает атаку.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.