Средства противовоздушной обороны ВС России сбили украинскую ракету в небе над Курской областью, сообщает пресс-служба регионального оперштаба. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

«Спасибо бойцам ПВО!» — заявили в оперштабе.

13 января Минобороны России докладывало, что украинские войска предприняли 5 безуспешных попыток контратаковать в Курской области. Все за время боев на курском направлении погибли свыше 51 000 бойцов ВСУ, уничтожены 300 танков, 166 бронетранспортеров и почти 230 боевых машин пехоты противника.

Ранее в плен попал украинский военный, высмеивавший магазин «Пятерочка» в Судже Курской области.

