В бюджет Подмосковья от аренды и продажи недвижимости поступило 14,2 млрд руб

В рамках контроля поступлений в бюджеты городских и муниципальных округов Московской области от аренды и продажи земли и имущества за 6 месяцев 2025 года поступило 14,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«План выполнен более чем на 50%. По прогнозам, аренда и продажа помещений и земельных участков в этом году пополнят бюджеты округов Подмосковья на 26,4 млрд рублей. Также отмечу, что по итогам первого полугодия из запланированных 26,4 млрд рублей поступило 14,2 млрд, что на 0,9 млрд больше, чем за аналогичный период 2024 года», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

За июнь хорошие результаты у Химок, где в бюджет поступил 321 млн рублей, в Балашихе — 229 млн рублей и в Одинцовском округе поступления составили 195 млн рублей. Как отметил глава ведомства, данные муниципальные образования на постоянной основе являются лидерами по собираемости средств в бюджет.

А лидерами по исполнению плановых показателей по итогам 6 месяцев стали следующие муниципальные образования: Черноголовка выполнила план на 117%, в Зарайске план выполнен на 107% и в Павлово-Посадском округе выполнили план на 102%.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.