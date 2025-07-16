В Подмосковье пройдет православный патриотический фестиваль-конкурс «Сердце России»

19–20 июля в деревне Березняки, Сергиево-Посадский г. о., пройдет ХXI областной православный патриотический фестиваль-конкурс «Сердце России», организованный администрацией Сергиево-Посадского городского округа совместно с Благочинием Сергиево-Посадского церковного округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Цель фестиваля — развитие российской национальной культуры и воспитание молодежи в духе российских культурных и духовных традиций.

В первый день фестиваля, 19 июля, с 9:00 на сцене Дома культуры «Юность» состоятся прослушивания конкурсантов, а в 14:00 на территории подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры (Гремячий ключ) пройдет концерт участников фестиваля. В парковой зоне ДК «Юность» гостей ждут ярмарка ремесел, русские народные игры, творческие мастер-классы и открытый микрофон.

Второй день, 20 июля, откроет гала-концерт лауреатов фестиваля в Доме культуры «Юность», также состоятся концерты победителей фестиваля на главной сцене городского парка «Скитские пруды» и на площадке «Дорога к храму». Для участников фестиваля проведут экскурсию в Троице-Сергиеву Лавру.

Православный патриотический фестиваль «Сердце России» удостоен премии Губернатора Московской области в конкурсе социально значимых проектов «Наше Подмосковье» в номинации «Патриотическое воспитание молодежи».

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