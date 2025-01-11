Боец ВСУ, высмеявший ассортимент суджанской «Пятерочки», попал в плен

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Матвиенко, который летом 2024 года высмеял ассортимент суджанского магазина сети «Пятерочка», попал в плен в Курской области и призвал украинцев не верить командованию и сдаваться в плен, пишет SHOT .

35-летний Матвиенко служил в 82-й ОДШБР. Он попал в плен к бойцам группировки «Север» в окрестностях хутора Бердин Большесолдатского района Курской области. В своем видеообращении боец ВСУ рассказал, что на самом деле не собирался идти на фронт, его к этому принудили сотрудники ТЦК (украинский военкомат — ред.).

«По мобилизации поймали 11 сентября. Шел на работу, остановила полиция с ТЦК. <…> В итоге почему я пошел? Да заставили. У меня семья: мама, отец, дочь и супруга. В ТЦК сказали, что если я не буду ничего подписывать, они заберут дом», — рассказал Матвиенко.

Во время допроса он также рассказал, что бойцы ВСУ на самом деле не воевали, а отсиживались по подвалам, потому что постоянно попадали под обстрелы. Он также попросил украинцев не слушать командование, а сдаваться в плен или садиться в тюрьму — по его словам, только так можно сохранить собственную жизнь.

Матвеенко стал известен благодаря видео, которое попало в Сеть. На кадрах боец ВСУ записывает селфи-ролик в военной технике на фоне магазина «Пятерочка» и рассказывает, что ассортимент в продовольственной точке «не очень» и скоро якобы на этом месте появится магазин популярной украинской торговой сети.