В Воскресенске снесли аварийный жилой дом

В селе Ашитково городского округа Воскресенск, на улице Юбилейная выполнен снос аварийного жилого дома № 3а. Демонтаж был проведен в рамках работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажный кирпичный многоквартирный дом 1961 года постройки располагался в центральной части села, в окружении жилой застройки. Его площадь составляла порядка 95 кв. м. Здание серьезно пострадало во время пожара, после чего были проведены необходимые мероприятия по расселению жильцов 4 квартир. Затем строение пустовало, с течением времени разрушились основные элементы строительных конструкций. В результате сооружение было включено в перечень объектов для ликвидации и демонтировано в июне текущего года силами администрации городского округа Воскресенск.

В настоящий момент земельный участок свободен от застройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Порядок использования освобожденной территории администраций пока не определен.

Всего на территории городского округа Воскресенск было выявлено 118 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 79 объектов, что составляет 67% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.