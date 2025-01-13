сегодня в 15:30

ВС РФ уничтожили 300 танков ВСУ за время боев в Курской области

За время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла свыше 51,4 тыс. бойцов, 300 танков, 229 БМП, 166 бронетранспортеров, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, среди потерь противника 1539 боевых бронемашин, 1456 автомобилей, 358 арторудий, 44 пусковые установки РСЗО, среди них 13 HIMARS и 6 – MLRS, а также многое другое.

Ранее ВСУ попытались провести пять контратак на курском направлении. Российские военные пресекли попытки продвижения со стороны армии противника.

ВС РФ планируют создать в Сумской области Украины буферную зону, окружить и отрезать бойцов противника в Курской области от снабжения.