Российские войска успешно прорвали границу и зашли на территорию Сумской области Украины. Основная задумка состоит в том, чтобы создать в регионе буферную зону, а также окружить и отрезать группировку ВСУ в Курской области от снабжения, сообщает Mash .

Прорыв украинской границы российскими войсками в этом месте произошел в первый раз с 2022 года. Атаку на территорию противника в Сумской области, предположительно, совершили 810-я бригада морской пехоты, «Курские витязи», ОБСпН «АрБат», 30-я и 22-я бригады ВС РФ.

Недавно украинские боевики были выбиты из курского Плехова. Затем солдаты ВС РФ пошли в атаку по направлению к Сумам. Форсировать реку Псел они не стали, поскольку существуют серьезные риски.

Военные корреспонденты противника пишут о тяжелых боях в Александрии, Мирополье и Владимировке в Сумской области Украины. В прошлый раз российские войска были в этих населенных пунктах в 2022 году.

Боец с позывным Жека рассказал, что задача солдат - сформировать буферную зону. Она понадобится для обеспечения безопасности российских тылов, когда ВС РФ будут выбивать противника из Гусево и Суджи в Курской области. Также это позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Курской области и уничтожить атакующий потенциал.

Ранее украинский аналитический проект DeepState подтвердил информацию о том, что российские войска продвинулись рядом с Александрией в Сумской области Украины. Также ВС РФ имеют успех на донецком направлении.