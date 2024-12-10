сегодня в 10:33

Украинский DeepState заявил о прорыве ВС РФ в Сумскую область

Украинский аналитический проект DeepState , ведущий интерактивную онлайн-карту боевых действий, заявил о продвижении ВС РФ возле населенного пункта Александрия Сумской области, которое находится в 3 километрах от российско-украинской границы. Армия России также продвинулась на других участках фронта, в особенности — на донецком.

Осинтеры заявляют, что ВС России наступают в районах населенных пунктов Вознесенка, Новооленовка, Плехово (Курская область), Александрия (Сумская область), Гродовка (ДНР), Петровка, Возрождение, Новотроицкое, Шевченко (ДНР) и Сонцивка (ДНР).

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные захватили позиции ВСУ на юге Волчанска Харьковской области. По его словам, атаки российских военных усилились в окрестностях областных населенных пунктов Старица и Тихое.

Ранее украинские источники утверждали, что ВСУ готовят мощное контрнаступление по согласованию с НАТО.

