Марочко: бойцы РФ отбили позицию ВСУ в южной части Волчанска

сегодня в 06:49

Российские силы активизировались в Волчанске

Российские военные заняли позиции ВСУ в южной части города Волчанска Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Противник признает потерю одной позиции в южной части населенного пункта», — сказал Марочко.

Эксперт добавил, что российские силы активизировались в районах населенных пунктов Старица и Тихое Харьковской области.

Ранее сообщалось о планах наступления ВСУ в районе Волчанска с массированным обстрелом Белгородской области.