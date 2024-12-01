Украинские источники подтверждают подготовку ВСУ к мощному наступлению. Решение о этом было принято на встрече Украина — НАТО в конце ноября, сообщает «Царьград» .

Скорее всего, при наступлении противник будет применять американские ракеты ATACMS и атаковать Белгородскую область.

Предполагается, что киевские власти видят в этом последний шанс для себя. Они попытаются максимально поднять градус эскалации перед вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа.

На Харьковском направлении ВСУ активно прощупывают линию обороны РФ. Например, бронегруппа украинцев атаковала российские позиции между Липцами и Глубоким. Еще танки и БМП попытались прорвать оборону ВС РФ в посадках.

Как считает военный эксперт и аналитик Сергей Простаков, Украина давно действует вопреки военной необходимости. Единственная задача, которую перед страной поставил Запад, это нанести как можно больший урон РФ, чтобы спровоцировать более страшную войну в Европе.

«Несмотря на все еще имеющиеся резервы для нападения, украинская сторона столкнется с куда более подготовленными русскими войсками, уже сосредоточенными в регионе в рамках операции под Липцами и Волчанском», — добавил собеседник.

Он подчеркнул, что украинская власть сейчас думает не о том, как сохранить жизни солдатам, а как нанести больший урон России.