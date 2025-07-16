Энергетики Подмосковья направили на переработку 102 т металлолома и 400 т опор ЛЭП

С начала года «Мособлэнерго» направило на переработку 102 тонны металлолома, включая 64 трансформатора и электрооборудование, выведенные из эксплуатации во время капитального ремонта подстанций на территории городских и муниципальных округов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

В процессе подготовки силового оборудования к переработке в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду из него удалено более 27 тонн отходов минеральных трансформаторных масел, не содержащих галогены. Трансформаторы и масла переданы специализированным организациям в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства по обращению с отходами.

Также с начала года компанией было направлено на переработку около 400 тонн железобетонных опор, демонтированных энергетиками в ходе проведения капремонта воздушных линий электропередачи. На производственном участке компании в Ликино-Дулеве они будут переработаны в материал для производства новых опор ЛЭП.

За первое полугодие «Мособлэнерго» также было собрано и передано на утилизацию в специализированные организации 6,3 тонны макулатуры. Переработка бумажной продукции позволит сохранить природные ресурсы и снизить энергозатраты на производство новой продукции.

Утилизационные мероприятия проводятся «Мособлэнерго» в рамках работы по безопасному обращению с материалами и оборудованием, которое демонтируется в процессе эксплуатации, ремонта и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Помимо лома черных и цветных металлов и макулатуры, компания передает на утилизацию прочие отходы, включая, кабели, электролом, светильники и батарейки. В целях уменьшения негативного воздействия на окружающую среду на территории производственных баз в филиалах компании регулярно обустраиваются площадки для накопления отходов, маркируются контейнеры, внедрено раздельное накопление отходов, ведется первичный учет образования и движения по всем видам отходов.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.