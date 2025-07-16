Пункт приема ненужной одежды появился в мкр Холодово в Раменском

В Раменском заработал первый в городе «Благодарный шкаф» — пункт приема ненужной одежды и текстиля для дальнейшей переработки и благотворительности. Терминал установлен в микрорайоне Холодово, на улице Коммунистическая, у дома № 39. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа «Благодарный шкаф» предлагает раменчанам сдавать ненужную одежду, обувь и текстиль в специальные терминалы. Собранные вещи сортируются по четырем направлениям: переработка, благотворительность, продажа в секонд-хендах и повторное использование.

Жители могут сдать взрослую и детскую одежду и обувь, куртки и пуховики, постельное белье, меховые и кожаные изделия, а также мягкие игрушки, аксессуары (ремни и сумки) и домашний текстиль.

Организаторы проекта стремятся сократить объем текстильных отходов, попадающих на свалки. По их данным, ежегодно в мире продается около 150 млн тонн одежды, большая часть которой не перерабатывается, а сжигается или захоранивается, нанося вред экологии.

Вещи, пригодные для дальнейшего использования, передаются в благотворительные организации, такие как «Дом трудолюбия «НОЙ», социально-реабилитационный центр «Надежда», дома престарелых, а также адресно нуждающимся семьям. Около 10% собранной одежды будет реализовано в магазинах секонд-хенд для финансирования программы.

Непригодные для ношения текстильные изделия отправляются на переработку. Из них производят ветошь, утеплители и уплотнители, что позволяет снизить импорт аналогичной продукции.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.