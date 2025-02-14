Украина расскажет США об ударе по саркофагу четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале . Киев будет уверять партнеров, что во всем якобы виновата Россия.

Ермак сказал, что украинские представители передадут США «много информации» об ударе по укрытию четвертого энергоблока. По его словам, на Мюнхенской конференции по безопасности «все очень злые от этой новости».

«Не „обеспокоены“, как часто бывает, а действительно злые», — утверждает руководитель Офиса президента Владимира Зеленского.

Москва пока не комментировала происшествие на Чернобыльской АЭС, о котором заявлял Зеленский и МАГАТЭ.

Украинская армия регулярно атакует ядерную инфраструктуру, в частности — Запорожскую АЭС. Недавно ВСУ сорвали ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, атаковав их дронами и артиллерией. Минобороны России также показывало кадры украинской атаки по автоколонне сотрудников Международного агентства по атомной энергии.