Зеленский заявил об ударе по саркофагу четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
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Беспилотник попал в саркофаг разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), утверждает президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, под ударом оказалось укрытие от радиационных утечек.
МАГАТЭ подтвердило взрыв на Чернобыльской АЭС, сообщает украинское издание «Страна.ua». В результате ЧП на крыше саркофага возник пожар.
Россия пока не комментировала заявления о пожаре на ЧАЭС.
Ранее украинские войска сорвали ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Минобороны России подчеркивало, что в срыве ротации виноват исключительно Киев, а Москва выполняла свои обязательства по обеспечению безопасности сотрудников Агентства.
Российское оборонное ведомство также публиковало кадры, на которых ВСУ атаковали автоколонну экспертов МАГАТЭ артиллерией и беспилотниками.