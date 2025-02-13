Трамп считает достижимым скорое прекращение огня на Украине

Американский президент Дональд Трамп считает, что прекращение боевых действий на Украине может быть достигнуто в ближайшем будущем, сообщает РИА Новости .

«Думаю, в какой-то момент мы, вероятно, придем к прекращению огня в недалеком будущем», — сказал он.

Утром 12 февраля американский президент поговорил российским лидером. Они обсуждали украинский кризис. И Путин, и Трамп признали необходимость его скорейшего завершения. Они пришли к взаимопониманию в этом вопросе.

Разговор длился полтора часа. После него Трамп выразил надежду на то, что в скором времени сотрудничество стран приведет к успеху.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский лидер в ходе беседы с республиканцем выступил за устранение первопричин конфликта на Украине. Также стало известно, что Путин во время разговора с Трампом позвал американца в Россию.