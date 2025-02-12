Песков: Путин пригласил Трампа в Россию во время телефонного разговора

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа действительно состоялся. Путин пригласил американского коллегу посетить Москву, сообщает РИА Новости .

По словам Пескова, Путин и Трамп общались полтора часа. За это время они обсудили в том числе обмен граждан России и США, а также мирное урегулирование конфликта на Украине.

«Путин в разговоре с Трампом выступил за устранение первопричин конфликта на Украине», — сообщил Песков.

После того как телефонный разговор двух лидеров завершился, Трамп выразил надежду, что в ближайшем будущем сотрудничество стран приведет к успеху. Российский президент также подчеркнул, что готов принять в Москве должностных лиц из Америки.

Ранее Трамп сообщил, что поговорил с Путиным по телефону 12 февраля. По его словам, в вопросе урегулирования конфликта на Украине собеседники достигли понимания.