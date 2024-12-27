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Трамп намекнул Европе, что будет сокращать помощь Украине

Избранный президент США Дональд Трамп дал понять государствам Европы, что Соединенные Штаты могут сократить объемы помощи Украине, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на The Washington Post.

В публикации отмечается, что Трамп начал оказывать давление на европейские страны, чтобы те увеличили поддержку Киева.

Таким образом он дал понять, что помощь со стороны США будет сокращаться.

Ранее сообщалось, что предложение избранного президента США Дональда Трампа о вводе европейского «миротворческого» контингента на Украину — это своеобразная стратегия заморозки конфликта.