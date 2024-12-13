Политолог Косоруков: Трамп предлагает стратегию заморозки конфликта на Украине

Предложение избранного президента США Дональда Трампа о вводе европейского «миротворческого» контингента на Украину — это своеобразная стратегия заморозки конфликта, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее Трамп предложил ЕС ввести войска на Украину для контроля прекращения огня. Это нужно, чтобы обеспечить безопасность и поддержку Украины после перемирия.

«Довольно интересное заявление Трампа противоречит его прежним словам о том, что конфликт на Украине должен завершаться. Теперь он предлагает европейцам взять на себя основные обязательства, а не американцам. Фактически, США, по его замыслу, уходят из активного участия в конфликте, а европейцы должны прийти на их место. Они, по его мнению, должны финансировать украинскую армию, восстанавливать военную инфраструктуру, а сам Трамп как бы умывает руки: он Украину не бросает, но и лично не участвует. Это своеобразная стратегия заморозки конфликта», — сказал Косоруков.

Он добавил, что ситуация выглядит как попытка Трампа сохранить свою позицию в американской медиасреде. Возможно, он вынужден говорить о поддержке Украины, чтобы не потерять часть избирателей.

«Однако все покажет практика. Если планы США действительно сводятся к передаче конфликта на баланс европейцев, то это вызывает много вопросов. Европейцы явно не хотят брать на себя такие обязательства. Например, Польша уже выразила сомнения в своей готовности покрывать такие расходы. Прибалтика с ограниченными ресурсами вряд ли может существенно помочь. Германия и Франция делают заявления о поддержке, но реальной помощи пока не видно», — отметил политолог.

Косоруков уточнил, что сейчас, когда американский лидер Джо Байден еще удерживает власть, а президент Украины Владимир Зеленский и европейские главы государств стараются сохранить политическую позицию, ситуация остается неопределенной. Многие говорят то, что выгодно избирателям, чтобы сохранить лицо. Однако это не меняет планов России. Заявления Запада могут быть противоречивыми, но цели Москвы остаются неизменными.

«Европейцы, привыкшие к комфортной и мирной жизни, не хотят серьезно втягиваться в конфликт. Они понимают, что введение ограниченного контингента войск или миротворцев может закончиться плохо. Современные системы ПВО, которые они могли бы привезти, не способны полностью защитить от российских ракет. Это покажет слабость их вооружения и приведет к жертвам среди личного состава, что ударит по их имиджу», — подчеркнул эксперт.

По его словам, любое продвижение европейских сил на украинскую территорию сделает их полноценными участниками конфликта. РФ будет реагировать на это военными методами, поскольку это станет пересечением красной черты.

«Даже сейчас, когда обсуждаются дальнобойные ракеты, Трамп и европейские лидеры отступают назад. Они понимают, что „миротворцы“ в нынешней ситуации не смогут оставаться нейтральными. В случае их ввода ситуация может закончиться серьезными последствиями, которые Европа предпочла бы избежать», — заключил Косоруков.