WSJ: Трамп предложил ЕС ввести войска на Украину для контроля прекращения огня
Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине при договоренности о прекращении огня, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal
Трамп на встрече с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая прошла в Париже 7 декабря, возложил на Европу главную роль в обеспечении безопасности и поддержке Украины, сказано в публикации.
Политик также считает, Европа должна «оказать давление на Китай для влияния на Россию с целью завершения конфликта».
Ранее Трамп выступил за продолжение военной поддержки Киева, но без участия Украины в НАТО.