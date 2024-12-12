WSJ: Трамп предложил ЕС ввести войска на Украину для контроля прекращения огня

сегодня в 22:49

Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине при договоренности о прекращении огня, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal

Трамп на встрече с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая прошла в Париже 7 декабря, возложил на Европу главную роль в обеспечении безопасности и поддержке Украины, сказано в публикации.

Политик также считает, Европа должна «оказать давление на Китай для влияния на Россию с целью завершения конфликта».

Ранее Трамп выступил за продолжение военной поддержки Киева, но без участия Украины в НАТО.