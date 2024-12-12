WSJ: Трамп отказал Зеленскому во вступлении Украины в НАТО

Трамп выступил за сильную Украину, но без участия в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном выступил за сильную в военном плане Украину, но без участия в НАТО, сообщает ТАСС .

«Трамп заявил… Зеленскому и… Макрону, что не поддерживает украинское членство в НАТО, но что он хочет видеть сильную, хорошо вооруженную Украину после прекращения боевых действий», — сообщает агентство со ссылкой на публикацию в американской газете Wall Street Journal.

Трамп также указал на возможность ввода европейских военных на территорию Украины при поддержке Вашингтона, но без участия американских сил. Эта мера, по сведениям издания, необходима за контролем над прекращением огня с обеих сторон.

Ранее Трамп призвал к заключению мирного соглашения по конфликту на Украине с использованием давления на Москву, одновременно вооружая Киев.

Трехстороння встреча Трампа, Макрона и Зеленского состоялась 7 декабря в Париже.