Макрон и Зеленский боялись показать, что загоняют Трампа в угол на встрече

Reuters: Макрон и Зеленский «осторожничали» во время встречи с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский «осторожничали» во время встречи с избранным главой США Дональдом Трампом. Они не хотели заставить политика почувствовать себя так, будто бы он загнан в угол, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Reuters, журналисты которого пообщались с источниками.

Макрон использовал мероприятие, чтобы продемонстрировать, как много страны ЕС сделали для помощи Украине. Также лидер Франции намекнул, что страны Европы могут равномерно поддерживать обеспечение безопасности с Соединенными Штатами.

Издание Reuters писало, что Трамп на встрече сказал Макрону и Зеленскому о необходимости завершить боевые действия. На встрече в Париже, произошедшей 7 декабря, политики разговаривали 35 минут.

Трамп на мероприятии вел себя дружелюбно, уважительно относился к собеседникам и проявлял открытость. Избранный президент США предоставлял остальным участникам диалога возможно показать свою позицию.