Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что нужно немедленно прекратить огонь

Избранный американский президент Дональд Трамп сказал украинскому и французскому коллегам Владимиру Зеленскому, Эммануэлю Макрону, что Киеву необходимо немедленно прекратить огонь. Также стране нужно сесть за стол переговоров с Россией, написало Reuters со ссылкой на источники, сообщает РБК .

На встрече в Париже, которая прошла 7 декабря, политики разговаривали 35 минут. Советников на встречу не позвали.

Трамп во время переговоров проявлял дружелюбие, уважительное отношение и открытость. Он давал другим участникам встречи объяснить свою позицию.

Однако Трамп и его помощники не рассказали Зеленскому и Макрону, как они хотят завершить украинский кризис. При этом избранный американский президент подчеркнул, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности.

У Зеленского вызвало чувство неопределенности то, что Трамп не раскрыл детали плана по урегулированию конфликта. Задача избранного американского президента — наладить контакты со всеми сторонами. После этого политик решит, как поступать дальше.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Зеленский во время встречи с Трампом требовал пригласить страну в НАТО.