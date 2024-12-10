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Bloomberg: Зеленский в Париже требовал от Трампа принять Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с избранным главой США Дональдом Трампом требовал пригласить страну в Североатлантический альянс. Благодаря этому якобы получится завершить конфликт, сообщает Lenta со ссылкой на материал Bloomberg.

Во время разговора с Трампом Зеленский говорил, что его стране нужны гарантии безопасности. Украина, по словам политика, «должна начать переговоры о завершении конфликта с позиции силы».

Зеленский также поддержал идею позвать иностранных солдат на территорию своей страны.

Ранее сообщалось, что украинский президент планирует попросить президента США Джо Байдена позвать Украину в НАТО. Такое приглашение он хочет получить до вступления в должность Дональда Трампа.