Зеленский хочет получить приглашение в НАТО до инаугурации Трампа

О своих намерениях Зеленский рассказал журналистам по итогам встречи в Киеве с немецким политиком Фридрихом Мерцом. По его словам, он собирается связаться с Байденом в ближайшее время. Во время звонка Зеленский поднимет вопрос о приглашении Украины в НАТО.

Зеленский отметил, что обсуждать эту тему надо именно с действующим президентом США, а не с Трампом, так как, по его словам, от республиканца, который «еще не в Белом доме», мало что зависит. Украинский лидер добавил, что избранный американский президент пока что не обладает «юридическими правами».

Между тем Зеленский признал, что Украина пока не может стать членом НАТО. При этом он уточнил, что приглашение она может получить. Также Киев хочет получить дальнобойные системы вооружения. Зеленский сообщил о «возможности подумать» над предложением президента Франции Эмманюэля Макрона о размещении иностранных войск на Украине.

Ранее Зеленский пересказал свой разговор с Трампом и Макроном. По его словам, в ходе встречи обсуждалась заморозка конфликта с Россией.