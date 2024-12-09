«Заморозка конфликта»: Зеленский пересказал разговор с Трампом и Макроном

Зеленский обсуждал с Трампом и Макроном заморозку конфликта на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Россией во время встречи с избранным главой США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Глава Украины заявил, что дипломатическое завершение противостояния «сохранит больше жизней», сообщает РБК со ссылкой на журнал НВ.

«Если между нами, то мы об этом [заморозке конфликта] говорили. Я сказал, что мы больше, чем кто-либо в мире, хотим окончания войны», — сказал Зеленский.

Вместе с тем украинский лидер добавил, что предупредил Макрона и Трампа о том, что президент Владимир Путин якобы «не хочет» окончания конфликта. Поэтому, как заявил Зеленский, Путина «надо принудить» к заморозке боевых действий.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не пойдет на заморозку украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что для Москвы важно достичь целей СВО.