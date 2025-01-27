Буданов*: Украина может исчезнуть, если переговоры не начнутся до лета

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* заявил, что существование страны может оказаться под угрозой, если до лета 2025 года между Москвой и Киевом не начнутся «серьезные переговоры». С таким заявлением главный украинский разведчик выступил на закрытой встрече в Верховной раде, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на «Украинскую правду».

Журналисты заявили, что на закрытой встрече депутатам докладывали «о реальном положении дел» на российско-украинском фронте. Один из участников встречи рассказал, что ему сильно запомнился ответ Буданова* на вопрос, «сколько еще времени есть» у украинцев.

«И Кирилл* со своей холодной улыбкой говорит: „Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины“», — приводит издание слова участника встречи.

Ранее в Белом доме заявили, что новый президент США Дональд Трамп вскоре поговорит с главой России Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны обсудят пути урегулирования на Украине.

До этого республиканец призывал ОПЕК снизить цены на золото, считая, что это «автоматически» остановит украинский конфликт. В Кремле заявляли, что кризис на Украине не зависит от цен на черное золото.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.