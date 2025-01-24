Трамп: конфликт на Украине сложно завершить с высокими ценами на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт не получится решить «просто» из-за цен на нефть, которые остаются высокими, сообщает РИА Новости .

Республиканец призвал ОПЕК снизить цены на «черное золото». По его словам, это должно «автоматически» остановить конфликт на Украине.

«Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто», — сказал Трамп.

Республиканец добавил, что конфликт на Украине никогда бы не случился, если бы он пришел к власти в США еще в 2020 году. Трамп также призвал ОПЕК «действовать» и снизить цены на нефть.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конфликт на Украине не зависит от цен на нефть.

Официальный представитель Кремля также говорил, что российский лидер Владимир Путин готов к разговору с Трампом по Украине. Москва ждет сигналов от Белого дома.