Трамп: конфликт на Украине сложно завершить с высокими ценами на нефть
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Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт не получится решить «просто» из-за цен на нефть, которые остаются высокими, сообщает РИА Новости.
Республиканец призвал ОПЕК снизить цены на «черное золото». По его словам, это должно «автоматически» остановить конфликт на Украине.
«Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто», — сказал Трамп.
Республиканец добавил, что конфликт на Украине никогда бы не случился, если бы он пришел к власти в США еще в 2020 году. Трамп также призвал ОПЕК «действовать» и снизить цены на нефть.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конфликт на Украине не зависит от цен на нефть.
Официальный представитель Кремля также говорил, что российский лидер Владимир Путин готов к разговору с Трампом по Украине. Москва ждет сигналов от Белого дома.