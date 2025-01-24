Песков: Путин готов к контакту с Трампом

Президент РФ Владимир Путин готов провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по поводу урегулирования конфликта на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Он добавил, что Москва в данный момент ждет сигналов от Вашингтона насчет организации встречи двух президентов.

О возможном разговоре Путина и Трампа Кремль проинформирует своевременно, отметил Песков.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Трамп хочет немедленно встретиться с российским лидером. Республиканец якобы даже дал понять, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил ему о «готовности заключить сделку» по решению конфликта.

Ранее Песков уже заявлял о том, что Москва ждет сигналов от Вашингтона для проведения переговоров Путина и Трампа. По его словам, пока они не были получены.