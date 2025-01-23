Песков: Россия готова к диалогу, но сигналов от Вашингтона пока не поступало

Москва ждет сигналов от Вашингтона, чтобы провести равноправный диалог по урегулированию конфликта на Украине. На данный момент их еще не поступало от Белого дома, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости .

По его словам, Россия готова к переговорам с США. Однако Вашингтон еще не посылал необходимые для этого сигналы.

Песков также напомнил, что американскому президенту Дональду Трампу во время его первого срока пришлись по душе санкционные методы.

Также пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва не согласна с высказыванием Трампа о помощи России во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что СССР заплатил самую высокую цену за победу над фашизмом.

Ранее Трамп призвал Россию завершить СВО, пригрозив жесткими санкциями. По его словам, украинский конфликт может завершиться «легким или сложным путем».