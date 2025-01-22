Трамп призвал Россию завершить СВО, пригрозив жесткими санкциями

Американский президент Дональд Трамп призвал Россию завершить спецоперацию, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США.

По его словам, украинский конфликт может завершиться «легким или сложным путем», но легкий глава США считает предпочтительным.

«Если мы не заключим сделку по Украине в ближайшее время, США установят высокие налоги, тарифы и введут санкции на все, что Россия продает Америке. Налоги, пошлины и санкции также будут направлены на все, что Россия продает другим странам», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Также он заявил, что не преследует цели навредить России и «любит русский народ», кроме того, у него хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным. Если не остановить конфликт сейчас, то дальше «будет только хуже», подчеркнул Трамп.