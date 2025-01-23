Трамп заявил, что хочет немедленно встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет «немедленно» встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

В публикации отмечается, что Трамп также дал понять, что Зеленский сообщил ему о «готовности заключить сделку» об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу по Украине с США, но сигналов от Вашингтона пока не поступало. РФ ждет их.

Между тем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Путина и Трампа к переговорам для решения конфликта на Украине. По словам политика, прямые контакты США и РФ дадут надежду на решение украинского кризиса.