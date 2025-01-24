Песков: конфликт на Украине не зависит от цен на нефть

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинский конфликт никак не связан с ценами на нефть. Этот кризис не зависит от стоимости энергоресурсов, сообщает РИА Новости .

«Этот конфликт не зависит от цен на нефть», — отметил Песков.

Такими словами официальный представитель Кремля прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа. Республиканец ранее сказал, что необходимо хочет стоимость нефти для завершения конфликта на Украине.

С этой целью Трамп планирует обратиться к ОПЕК и Саудовской Аравии. Сниженные цены на нефть якобы должны оказать давление на Россию.

Между тем эксперт Павел Марышев оценил вероятность снижения цен на нефть после заявлений Трампа. По его словам, такой сценарий маловероятен.