Эксперт оценил вероятность снижения цен на нефть после заявлений Трампа

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что обратится к ОПЕК и Саудовской Аравии для снижения цен на нефть с целью давления на РФ, чтобы завершить украинский конфликт. Вероятность централизованного снижения цен на нефть можно оценить как низкую, сообщил РИАМО директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

Говоря о давлении на Россию посредством снижения цен на нефть, американский лидер подразумевает бюджетообразующую роль доходов от нефтяного экспорта для РФ, отметил эксперт.

«В чем-то он действительно прав: доходы от экспорта „черного золота“ составляют значительную долю бюджетных поступлений. Однако за скобками остается вопрос теневого флота. Российский экспорт успешно преодолевает ценовой потолок за счет отработанных за годы дискриминационных условий рынка формул. Поэтому ни дополнительные санкционные условия, ни потенциальное увеличение квот на добычу нефти в ОПЕК+ не смогут оказать значительное влияние на структуру российских нефтяных доходов», — считает Марышев.

По его мнению, у нефти российского происхождения на мировом рынке сейчас 3 ключевых преимущества: гибкость ценовой политики, обеспеченная теневым флотом мобильность поставок и уникальность состава нефти. В частности, многие крупные НПЗ построены конкретно под нефть российских брендов. При использовании других — отличных от российского — сортов возникают дополнительные издержки, которые ухудшают экономику процесса.

Трамп обратился в ОПЕК+ на фоне потенциального кризиса внутри организации, который в прошлом году набрал серьезные обороты, добавил эксперт. Жесткая политика коллективного совещательного органа повлекла сопротивление со стороны некоторых участников: Ирака, Казахстана, Кувейта. Нарушена гармония внутри организации, что может повлечь неконтролируемый рост добычи нефти. Вот это действительно может оказать негативное влияние на динамику цены. А заявления президента США вызывают лишь кратковременные колебания нефтяных котировок, в долгосрочной перспективе их учитывать не стоит, полагает Марышев.

«Оцениваю вероятность централизованного снижения цен на нефть, обусловленного позицией ОПЕК+, как крайне низкую. Организация продолжает придерживаться обозначенного вектора развития рынка. Страны — экспортеры нефти прекрасно осознают пагубность регуляторного вмешательства в рынок, который и без того „лихорадит“ из-за высокой внешнеполитической напряженности в мире», — резюмировал эксперт.