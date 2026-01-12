сегодня в 07:57

Sun: глава Минобороны Британии едва не попал под удар «Орешником» на Украине

Британский министр обороны Джон Хили был на Украине и оказался рядом с местом, куда ударила гиперзвуковая ракета «Орешник», сообщает «Царьград» .

Как написал британский таблоид The Sun, Хили ехал в Киев на поезде, он планировал обсудить вопроса передачи ВСУ ракет Nightfall. Это оружие пока еще находится на стадии разработки.

Поезд, где находился глава Минобороны, сделал экстренную остановку из-за объявленной ракетной опасности. По словам Хили, он слышал сирену под Львовом.

«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги», — сказал министр обороны Великобритании.

9 января российские военные с помощью «Орешника» поразили производство беспилотников, которые атаковали резиденцию президента РФ Владимира Путина.

Ранее Хили заявил, что хотел бы похитить Путина. Он это сказал во время рабочей поездки в Киев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.