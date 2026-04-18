Игры на реакцию: операторы каршеринга начали проверять состояние водителя

сегодня в 15:25

В столице все операторы каршеринга внедрили технологию проверки состояния водителей перед поездкой, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

По словам заммэра Москвы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, перед арендой машины система может предложить водителю пройти когнитивный тест на проверку реакции. Его запускают в часы снижения внимания автомобилистов: поздним вечером, ночью и ранним утром.

На тесте водителям предложат быстро расставить цифры по порядку, выбрать правильные картинки (например, найти авто каршеринга) или пройти другую игру на реакцию.

Главная цель данного нововведения — повысить безопасность на дорогах и напомнить водителям о важности концентрации за рулем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.