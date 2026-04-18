ВС РФ нанесли удар по энергетической и транспортной инфраструктуре ВСУ
Российские военные поразили своими ударами объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Удары также пришлись по местам хранения и подготовки к запуску дронов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 145 районах.
Российские удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.
Ранее Минобороны сообщило о шести ударах ВС РФ по Украине. Все цели были поражены.
