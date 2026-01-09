ВС РФ нанесли удар «Орешником» в ответ на атаку Киева на резиденцию Путина

Прошедшей ночью российская армия нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористическую атаку Киева по резиденции главы государства Владимира Путина, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также беспилотниками.

В оборонном ведомстве отметили, что все цели были поражены. Удары наносились по цехам производства дронов, которые были задействованы при атаке на резиденцию Путина в Новгородской области. Кроме того, ВС РФ поразили энергетические объекты, обеспечивающие работу украинского ВПК.

В ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, для этого запустили 91 БПЛА. Позднее информацию подтвердили в Минобороны РФ. Киев атаковал резиденцию Путина из Сумской и Черниговской областей.

