Министр обороны Джон Хили заявил, что хотел бы похитить Владимира Путина

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что если бы мог осуществить захват президента России Владимира Путина, обязательно бы это сделал, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Заявление о том, что он выбрал бы Путина, если бы у него была возможность похитить любого лидера в мире, прозвучало во время его рабочей поездки в Киев, как отмечается в статье.

«Если бы была возможность похитить любого мирового лидера, то я выбрал бы Путина», — заявил Хили на фоне событий в Венесуэле, где США похитили президента Николаса Мадуро.

3 января США провели операцию в Венесуэле, в ходе которой Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены, вывезены из страны и доставлены в Нью-Йорк для судебного разбирательства по обвинениям в наркотическом терроризме. Мадуро отрицает все обвинения.

В ответ на эти события Каракас инициировал экстренное заседание в ООН, а временным главой государства стала вице-президент Делси Родригес, принявшая присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.

Российский МИД выразил солидарность с народом Венесуэлы, потребовал освобождения Мадуро и его супруги и предостерег от дальнейшего обострения ситуации. Китай, в свою очередь, подчеркнул, что действия США являются нарушением установленных норм международного права.

