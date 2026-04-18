Пассажиры рейса Москва-Анкара больше 3 часов ждали вылета в самолете

Пассажиры рейса Москва-Анкара авиакомпании Ajet больше 3 часов ждали вылета в самолете. В настоящее время пассажиры продолжают ожидать, но уже в гостинице, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

С пяти часов утра пассажиры ожидали вылета в Анкару из аэропорта Внуково. Ожидание в самолете затянулось на 3 часа, после чего без объяснения причин их попросили покинуть борт. Пассажирам выдали ваучеры на питание, позднее — ближе к 13 часам — разместили в ближайшую гостиницу.

Спустя несколько часов пассажирам сообщили, что задержки вызваны «неполадками GPS». Сейчас люди ждут вылета уже более 9 часов, многие из них потеряли билеты на стыковочные рейсы. Рейс предварительно задержан до 23 часов.

