По мосткам и дорожкам: соревнования по ориентированию провели в усадьбе Абрамцево
Фото - © Надежда Малышева/РИАМО
В парке музея-усадьбы «Абрамцево» в Сергиево-Посадском округе в субботу провели соревнования по спортивному ориентированию «Малое Золотое Кольцо», сообщает корреспондент РИАМО.
Фото - © Надежда Малышева/РИАМО
Фото - © Надежда Малышева/РИАМО
Фото - © Надежда Малышева/РИАМО
Фото - © Надежда Малышева/РИАМО
На турнир приехало свыше 100 участников из Фрязина, Сергиева Посада и Москвы, несмотря на дождливую и прохладную погоду. Для них подготовили дистанции различной сложности, которые зависели от возраста и опытности спортсменов.
Ориентировщики бегали в поисках контрольных пунктов по дорожкам парка, в лесной его части, по мосткам и оврагам. Показавшим лучший результат вручили кубки, медали и грамоты.
«Дистанции оказались очень интересные, с красивыми местами КП, рельефом и необходимостью включать лесное ориентирование. Редкая возможность побегать в усадьбе», — поделилась одна из участниц соревнования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал Воробьев.
